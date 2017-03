Rhenense kinderen liggen al op bed als de panda's aankomen

RHENEN - Tussen alle blijdschap over de komst van de panda's Wu Wen en Xing Ya is er ook enige teleurstelling. Doordat de panda's laat op de avond naar Rhenen komen, kunnen basisschoolkinderen de dieren niet verwelkomen. En dat waren ze wel van plan.

Pas na de officiële plichtplegingen op Schiphol vanaf 19.00 uur op 12 april kan een gedecoreerde vrachtwagen via de A2 en A12 op weg naar Rhenen. De laatste 90 kilometer van hun wereldreis gaat via Veenendaal, Rondweg-Oost naar Elst, om dan over de Rijksstraatweg en de Herenstraat dwars door het centrum van Rhenen te rijden.

Donker

,,Het zal wel donker zijn tegen de tijd dat ze in Rhenen aankomen,’’ vermoedt Ouwehands-directeur Robin de Lange. En dat gaat gevolgen hebben voor de intocht die Rhenen voor de dieren in petto had. ,,Om tien uur liggen kinderen al lang in bed. En we hadden tweehonderd basisschoolkinderen uitgenodigd om de panda's welkom te heten,’’ zegt Thea Soetendaal van de ondernemersclub Club van Tien.

Versierde rotondes

Maar elders zijn de feestelijkheden al volop in voorbereiding. ,,We zijn al bezig twee rotondes in het centrum hier in te richten in Chinese stijl. We hangen vlaggen op. Ze komen echt dwars door het centrum. Nu kan het echt los.’’

Opening