Sergio verrast vriendin met pandareis naar China voor 7.550 euro

,,Ze loopt niet in pandashirts of zo. Mijn vriendin vindt de panda’s zo leuk omdat ze een groot knuffelgehalte hebben. De dieren zijn tevens representatief voor wat wij als mens met de natuur hebben gedaan.’’



Bena wilde zijn vriendin met de reis naar China verrassen, omdat ze over twee weken jarig is. Om deze grote kans niet aan zich voorbij te laten gaan, hield de handelaar in voedingssupplementen de afgelopen week de pandaveiling van Ouwehands Dierenpark op internet nauwlettend in de gaten. ,,Ik heb er als een havik opgezeten.’’