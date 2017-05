Spelende panda's vermaken zich met ton en bal

Ouwehands heeft twee filmpjes online gezet van de spelende mannetjespanda Xing Ya. Op de eerste is te zien hoe hij zich vermaakt met een ton. Hij rolt eronder en bijt erin, voordat de ton weer rechtop op de grond belandt. In de tweede video speelt Xing Ya met een bal. Het object wordt door hem vastgehouden en weer losgelaten en rolt vervolgens naar de bamboestengels. Daar wordt de bal nog eens uitgebreid besnuffeld.

Natuurlijk gedrag

De bal en ton zijn twee van de speel-elementen die de reuzenpanda's hebben gekregen ter verrijking. 'Door het afwisselend aanbieden van verschillende objecten worden dieren gestimuleerd in hun natuurlijk gedrag. Het spelen met de bal en ton bevordert hun motoriek en prikkelt het onderzoekend gedrag van de dieren', zo meldt Ouwehands op de website.



De panda's verblijven nog altijd binnen om te wennen aan hun nieuwe omgeving, sinds hun aankomst in Nederland op 12 april. Ook de Chinese verzorgers zijn nog altijd in Rhenen. De verwachting is dat zij binnenkort terugkeren naar China en dan de verzorging volledig overlaten aan de Nederlandse verzorgers.



De datum waarop bezoekers Xing Ya en Wu Wen voor het eerst kunnen zien, is nog altijd niet bekend. Eerder zei een woordvoerder van het dierenpark dat dit in ieder geval voor de zomer zal zijn.