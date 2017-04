Tiener neemt gevonden explosief op Grebbeberg mee naar huis

Burgers' Zoo en Ouwehands dalen in top-50 dagattracties

21 april ARNHEM - Dierentuinen Burgers' Zoo in Arnhem en Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn afgelopen jaar licht gedaald in de top-50 van dagattracties in Nederland. Burgers' verloor vier plaatsen en staat op 15, Ouwehands ging van plaats 13 naar 17.