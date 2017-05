Uit dierentuin ontsnapte prairiehond gevangen door buurtbewoners

De prairiehond – een soort eekhoorn XL; de dieren kunnen zo'n 40 centimeter lang en tot ongeveer 4 kilo zwaar zijn – was niet heel ver gekomen. Hij liep rond op de Grebbeweg, een paar honderd meter van de dierentuin. ,,Bewoners zagen hem in de tuin lopen en graven’’, vertelt Thijs Devlin van Dierenambulance Nederrijn. ,,Wij dachten eerst dat de melding niet klopt, dat het een vosje was ofzo.’’ Het bleek wel degelijk een prairiehond. Toen de dierenambulance bij het huis aankwam, was het beest al gevangen door bewoners. ,,Dat is op zich al best knap. Prairiehonden zijn best snel.’’

Bijten

Bovendien kan hij stevig bijten. ,,Dat doen ze niet zomaar, het is geen roofdier. Maar ze kunnen je wel pakken als je ze achterna zit. Toen ik hem in een andere box overzette, deed ik dat ook niet met mijn handen. Het is toch een soort grote eekhoorn, maar dan zonder die donzige staart.’’



De dierenambulance heeft het beest weer teruggebracht naar het dierenpark. Hoe lang het beest precies weg is geweest en hoe het is ontsnapt, is niet duidelijk. Lang zou de prairiehond het ook niet hebben volgehouden: hij is in de dierentuin geboren en is dus niet gewend zelf voor voedsel te zorgen.