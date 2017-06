Verkeer vast door ongeval op brug bij Rhenen

Soap rond hoofdtribune failliet VVA Achterberg

7 juni ACHTERBERG - De hoofdtribune op het sportpark van de failliet verklaarde voetbalclub VVA'71 in Achterberg is inzet van een wonderlijk geschil. De curator van de club wil geld zien van de gemeente Rhenen, die door een administratieve fout eigenaar is van het bouwwerk.