Zo houdt Ouwehands de pandagekte in de hand

Om de 1.400 extra auto's te parkeren die er dagelijks worden verwacht, is er aan de rand van Rhenen tijdelijk een extra parkeerplaats. Deze 'pandaparkeerplaats' had nogal wat voeten in de aarde. Wageningen zette de hakken in het zand voor de komst van een parkeerterrein daar. Op het allerlaatste moment, de panda's waren al in Nederland, moest daarom uitgeweken worden naar een voormalig militair terrein in Rhenen, op 5 kilometer afstand van de dierentuin. Vanuit daar worden bezoekers met pendelbussen naar het park gebracht.