Het had weinig gescheeld of kanaaldode Anton was verwisseld

Het lichaam werd daarop naar Duitsland gebracht om te worden begraven. ,,Maar toen kregen we een bericht dat de vermiste Keulenaar zich weer had gemeld in het verzorgingshuis.’’

Dat vertelt Ed Kraszewski, woordvoerder van de politie in Driebergen. Hij was jarenlang agent bij de waterpolitie in Gelderland en was betrokken bij het onderzoek naar de identiteit van het stoffelijk overschot. ,,Ik heb veel meer dergelijke zaken behandeld, maar deze is me om die reden bijgebleven.’’

Bericht

Het lichaam van de in 1925 geboren Anton werd in 1993 gevonden in het kanaal bij Pannerden. Kort daarna kwam het naar foutieve bericht over de vermiste uit Keulen. Het onderzoek viel in de maanden daarna langzaam maar zeker stil. Anton werd begraven in Rijnwaarden, het graf is inmiddels geruimd. De Duitser leek lang een anonieme dode te blijven. Maar een cold caseteam dat nog eens naging wie als vermist zijn opgegeven kon hem recent alsnog identificeren dankzij een dna-match met zijn broer.