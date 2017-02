Jeugdprins Senna 1 opent carnaval in Herwen

Zo'n tachtig kinderen van de lagere school en van jongere leeftijd stonden als piraat, ballerina of een andere gekke outfit op de dansvloer. Het kostte weinig moeite om ze in beweging te krijgen op de carnavals- en dansmuziek die door dorpshuis De Cluse knalde.

'Carnaval leeft!'

Carnaval leeft in Herwen, zo verzekerde president Henk Derksen van carnavalsvereniging De Clusenarren. „We hebben twee feesten in Herwen: carnaval en kermis. Die zijn belangrijk voor het dorp. Er melden zich ook weer nieuwe mensen die bij de vereniging actief willen zijn. Nu hebben we ook weer drie jonge nieuwe mensen erbij, die echt serieus aan de slag gaan. Nee, carnaval is in ons dorp zeker geen feest dat leegbloedt.”