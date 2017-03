Overdracht Kleefse enclaves Lobith en Spijk feestelijk herdacht

Lobith en Spijk behoorden, net als onder meer Duiven, Zevenaar en Huissen, ooit toe aan Pruisen. Tussen 1813 en 1817 veranderde een en ander: Duiven ging al in 1813 over maar Spijk en Lobith moesten nog vier jaar wachten.

Moord

In het tien minuten durende toneelstuk staat de moord op dominee Reifferscheidt centraal. ,,Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar ik heb me wel wat dichterlijke vrijheden veroorloofd’’, vertelt auteur Smit.

Johan Müller nam de rol van de tirannieke dominee op zich. ,,Mijn achternaam verraadt dat ik Duitse wortels heb en dat is ook zo, maar ik ben toch op en top Nederlander, hoor. Ik woon in Tolkamer en was directeur van basisschool De Overlaat. Nu ben ik dat van een school in Deventer.’’