23-jarige Syriër verdronken bij Eiland van Maurik

Gat in bouw­ge­schie­de­nis Tiel door fout met versnipperaar

15:42 TIEL - Bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is ontzet gereageerd op de vergissing van een medewerker van de gemeente Tiel. Die liet eind vorig jaar alle bouwvergunningen tussen 1945 en 2010 in de versnipperaar te laten glijden. ,,We zijn er erg van geschrokken’’, zegt Rico van der Schee van het RAR. ,,We vinden het een heftige gebeurtenis.’’