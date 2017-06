55-jarige man rijdt al 41 jaar rond zonder rijbewijs

Tekenen in plaats van staken op Beatrixschool Buren

11:04 BUREN - Op tientallen scholen in Rivierenland is dinsdagochtend gestaakt. Op de Beatrixschool in Buren waren de deuren gewoon open en gingen de leerlingen naar hun klas. Sommige kregen les, andere deden alternatieve activiteiten. Leerkrachten en leden van de medezeggenschapsraad gingen in gesprek met ouders.