A2 dicht bij Nieuwegein vanwege vondst verdacht pakket

Ook oorlogsmonument Enspijk 'besmet' met foute naam

2 mei ENSPIJK - De naam Barendinus van Doorn wordt nog voor de dodenherdenking van het oorlogsmonument in Enspijk verwijderd. De man uit Geldermalsen overleed niet in Duitsland toen hij daar tijdens de Tweede Wereldoorlog te werk was gesteld, maar sneuvelde als soldaat in het uniform van de Waffen-SS.