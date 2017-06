'Als de Waal je meeneemt, is 5 minuten al te veel'

TIEL - In de Waal bij Tiel is donderdag uren gezocht naar een 13-jarige jongen die onder water raakte maar niet meer boven kwam. Rond 21.15 uur komt het gevreesde bericht: in de rivier is een lichaam gevonden, vermoedelijk van de 13-jarige jongen.

Bij een krib langs de Echteldsedijk in Tiel werd donderdag met tientallen hulpverleners gezocht naar een jongen die machteloos raakte tegen de krachten van de druk bevaren rivier. De drenkeling, de derde in korte tijd, was gaan zwemmen met vrienden.

Derde drenkeling

De jongen die donderdag in Tiel door de Waal werd gegrepen en waarschijnlijk verdronk is deze week al het derde slachtoffer van de rivier. Woensdagavond werd in de Waal bij Wamel het lichaam gevonden van de 39-jarige zwemmer uit Andelst. Bij Rossum werd dinsdag al een persoon gevonden in de Waal bij Rossum. Om wie het gaat, is nog altijd onduidelijk. Mogelijk gaat het om de 51-jarige man uit Polen die zondag verdween tijdens het zwemmen bij Oosterhout. ,,Ik zag de jongens spelen en zwemmen’’, zegt Tielenaar Arno de Haas (54) die op dat moment zijn hond uitliet. ,,Ik heb zelfs nog naar ze geroepen. Juist omdat het zo gevaarlijk is. Even daarna begonnen sirenes te loeien. Het duurde even voor ik besefte dat die sirenes allemaal hierheen kwamen. Verschrikkelijk.’’

Schuifelen

Vlak na het incident zoeken drie vriendjes van de drenkeling hulp. Niet lang daarna arriveren de hulpdiensten. Een traumaheli landt voor het geval de jongen snel wordt gevonden, een politiehelikopter cirkelt boven het gebied waar de jongens zwommen, Rijkswaterstaat, de brandweer, de politie en de reddingsbrigade zoeken met boten op het water. Vanaf de krib gaan mannen - aangesnoerd - het water in. Ze lopen hand in hand, schuifelend, om te voelen of er op de bodem van de Waal iets te ontdekken is. (Tekst loopt door onder foto.)

Volledig scherm Hulpdiensten zoeken zowel in het water als langs de kant. © Foto Raphael Drent

Troost

Langs de kant van het water staat ook ambulancepersoneel. Een roodharige vrouw ontfermt zich over de drie jongens die radeloos, verstijfd langs de kant van het water staan. Ze legt haar hand liefdevol op de schouder van de kleinste. Op dat moment lijkt bij hem het besef door te dringen dat hij zijn vriendje misschien nooit meer terugziet. Hij huilt hard en zoekt troost bij de hulpverleenster die ook de andere jongens onder haar hoede neemt.

Ondertussen steken aan de kant van de rivier coördinatoren de koppen bij elkaar om het vervolg van de zoekactie te bepalen. ,,Ik acht de kans redelijk groot dat we de jongen in het drenkvak (tussen de kribben waar hij onder water raakte, red) kunnen terugvinden’’, zegt een man die een witte blouse van Rijkswaterstaat draagt. (Tekst loopt door onder foto).

Volledig scherm Een vrouw kijkt naar de zoekacties in de Waal. © Foto Raphael Drent

'Gouden uur'

Even lijkt hij gelijk te krijgen en varen de bootjes naar een punt waar de oppervlaktewater-redders iets voelen. Het blijkt slechts afval dat op de bodem vast is komen te zitten. Dan klinkt er door een portofoon slecht nieuws vanaf een reddingsboot: ,,Ik heb hier alles bekeken, ook langs de krib. Voor ons valt er eigenlijk niets meer te zoeken hier.’’

Als het eerste, 'gouden uur' voorbij is erkent een coördinator van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid langs de waterkant dat de kans nu erg klein wordt dat de jongen nog gered kan worden. ,,Dit is weliswaar ons werk, maar dit is ook voor ons erg heftig. Als je dan hoort dat het om een kind gaat wil je net even verder gaan. Je bent tot meer bereid. We hebben zelf ook kinderen.’’

Sonar

Als de avond valt schakelen de zoekteams over op andere middelen. Het Landelijk Team Onderwaterzoekers wordt ingeschakeld en boten met een Sonar-systeem (dat kan met behulp van geluidssignalen nauwkeurig onder water zoeken, RdO) varen door het drenkvak om nog nauwkeuriger te onderzoeken of er een lichaam op de bodem van de Waal ligt.