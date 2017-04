Bestuurder ramt stilstaande politiewagen bij dode ree

Tielenaar verdacht van ontvoering in Budel

14:24 BUDEL - Een 38-jarige man uit Tiel is op donderdagavond 6 april in een woning in het Brabantse Budel aangehouden op verdenking van ontvoering. De Tielenaar was op bezoek in het huis. De huurder van het pand werd ook aangehouden.