Bestuurder ramt toegangspoort camping en steekt eigen auto in brand

Varik: dikke dijk, nevengeul of geulen in uiterwaard?

18 april NEERIJNEN - Is er wel sprake van twee echte alternatieven voor de veelbesproken nevengeul (of bypass) van de Waal ten noorden van Varik en Heesselt? Niet elke fractie in de Neerijnense gemeenteraad is daar van overtuigd.