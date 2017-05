Betuwe vreest halvering kersen- en pruimenoogst door kou

Dat het in Rivierenland beter gaat, is volgens Den Haan te danken aan het feit dat er voldoende oppervlaktewater is om de bloesem mee te beregenen in koude nachten. Het vormt een ijslaagje dat de bloesem beschermt tegen kapotvriezen. ,,In deze regio kan 90 procent de beregeningstechniek gebruiken. In andere gebieden is er minder oppervlaktewater.’’ Grondwater kun je niet gebruiken om te beregenen, omdat er te veel ijzer in zit en dat de planten aantast door onder meer bladverbranding. ,,Je houdt wel een kleine oogst, maar die is van slechte kwaliteit.’’ Telers op zandgronden, zoals in Limburg, hebben het extra lastig omdat zand in tegenstelling tot klei de warmte minder goed vasthoudt.