Broer en zus slachtoffer quad-ongeluk Tiel: 'Ik zou direct mijn diploma inruilen...'

,,Zus Roos en broer Robin zijn vanochtend zelf naar school gekomen om aan de klas van Thomas te vertellen wat er is gebeurd. Dat heeft heel veel indruk gemaakt’’, zegt Han ter Reegen, directeur van de locatie Teisterbantlaan van RSG Lingecollege in Tiel, waar Thomas in de brugklas zat. ,,Broer en zus waren net geslaagd. Beiden zeiden dat ze, als het zou kunnen, direct hun diploma zouden inleveren om het anders te maken...’’

Pech

In de condoleancekamer op school hangen foto's van Thomas. Op meerdere foto's rijdt hij op een tractor door de boomgaard van zijn ouders. Ter Reegen: ,,Hij reed op alles. Het was een echte techniekfanaat, wilde daar ook per se iets mee doen. Hij had een mooi studieadvies gekregen. Er gaan verhalen dat hij onvoorzichtig was geweest, maar hij wist precies wat hij deed. Hij had een helm en een gordel om. Hij heeft gewoon ongelofelijke pech gehad.’’