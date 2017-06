'Dit is onze missie, een lichaam zo snel mogelijk terugbrengen naar de familie'

Mede dankzij de expertise van het Urker SOAD-team is donderdagavond het levenloze lichaam van een 13-jarige zwemmer uit de Waal gehaald. Het team wist het lichaam in twee uur te vinden. ,,Dit is onze missie, dat ondanks alle verdriet, een lichaam zo snel mogelijk terug kan naar de familie’’, licht Pieter Keuter van het Urker team de drijfveer toe.

Keuter weigert om alle eer naar zich toe te trekken. ,,Bij wat we ook doen, en we zijn in 2016 in totaal 28 keer ingezet, zijn we altijd afhankelijk van de hulp van anderen. Bijvoorbeeld van de sonar of van het hondenteam. Er zijn altijd meer disciplines nodig om dit te klaren. Wat wel bijzonder is is dat wij het enige burgerteam zijn dat samenwerkt met de politie.’’

Structureel

Volgens Keuter is dat wat de stichting SOAD doet niet uitzonderlijk. ,,We gebruiken eigen ontwikkeld materiaal, waarbij bij iedere vermissing een beroep op gedaan kan worden. Maar wat ons onderscheidt is de coördinatie en structurele aanpak. Je kunt een uur lang zoeken in een gebied en dan denken dat je alles gedaan hebt, maar later blijkt dan dat er toch gaten in het zoekgebied zitten. Wij werken met een Track & Trace systeem dat precies aangeeft wat je doorzocht hebt.’’

Geen overlevingskans

SOAD wordt opgeroepen als er geen overlevingskans is meer voor het slachtoffer. Donderdag was dat om 16:30 u., ruim twee uur nadat Search and Rescue onder andere met een helikopter naar de jongen in de Waal had gezocht. ,,We zijn met vijf mensen vanuit Urk vertrokken. Het laatste stuk waren er files en toen hebben we politiebegeleiding gekregen. Om 19 u. zijn we begonnen te zoeken. In het kribvak waar de jongen het laatst gezien was stond een sterke stroming. Om 21 u. hebben we hem gevonden.’’

Levensgevaarlijk