Explosieve groei drugsdumpingen in Rivierenland

TIEL - Het aantal dumpingen van xtc-afval in Rivierenland is sterk toegenomen. In het gebied werd vorig jaar 35 keer xtc-afval gedumpt. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2015, toen de teller nog bleef steken op 6 meldingen.

Politiechef Erik Bomhof in De Waarden, de politie-eenheid in Rivierenland, sluit niet uit dat er sprake is van een waterbedeffect. In Brabant treedt de politie hard op en dus verschuift het probleem naar Gelderland. ,,Daarnaast is veel meer aandacht voor drugsdumping. We registreren het beter. Dat zorgt ook voor een toename van het aantal meldingen."

Met name in Maasdriel (13 dumpingen), Neerijnen (8), Geldermalsen (5) en Zaltbommel (5) is het aantal gevallen toegenomen. In Tiel werd drie keer een dumping gemeld, in Lingewaal één.

Laboratoria

Naast de drugsdumpingen worden er ook geregeld drugslaboratoria gevonden in Zuid-Gelderland. Eind oktober 2016 werd aan de de Industrieweg in Andelst een xtc-laboratorium ontdekt. In twee zeecontainers op een bedrijventerrein aan de Luchtenberg in het buitengebied van Ingen werd in september een xtc-lab gevonden. In de regio rondom Nijmegen werden vorig jaar ook nog acht xtc-labs ontdekt.

Aandacht

In samenwerking met de provincie gaat de politie aandacht vragen voor het probleem. ,,In navolging van Zeeland, Brabant en Limburg, willen we mensen bewust maken van het probleem en de risico's", zegt Bomhof. ,,Zo attenderen we mensen erop dat ze zo nodig anoniem een melding kunnen doen via Meld Misdaad Anoniem."