Fauna Beheer Gelderland: Zwijnen worden zeker gedood

De zwijnenfamilie, die nu al enkele weken in de grienden aan de rand van Heukelum rondloopt, zal er niet aan ontkomen dat zij allemaal worden doodgeschoten. ,,De kans dat het niet gebeurt is nul’’, zegt Erik Koffeman van de Fauna Beheer Eenheid Gelderland. Zij hebben van de provincie Gelderland toestemming gekregen de wilde zwijnen inclusief de biggetjes door een jager te laten doden vanwege de veiligheid. De volwassen zwijnen zijn zeer agressief.



De wilde zwijnen zaten tot voor kort op het terrein van Staatsbosbeheer, maar zijn inmiddels naar een particulier terrein verhuisd. ,,Dat zal ons er niet van weerhouden ze af te laten schieten’’, aldus Koffeman. ,,Wij hebben de grondeigenaar gesproken en die heeft toestemming gegeven. Hij ziet de noodzaak van afschieten ook in en werkt zeer constructief mee.’’



Dat is een streep door de rekening van een groep mensen uit Heukelum, die er alles aan doet om afschieten te voorkomen. Zij hadden er op gerekend dat de grondeigenaar net als zij dwars zou gaan liggen, waardoor de jager niet op de dieren mocht schieten.



Motie

De groep kreeg eerder deze week ook al een teleurstelling te verwerken omdat een motie van de Partij voor de Dieren in de vergadering van de Provinciale Staten van Gelderland het niet haalde. In die motie werd gevraagd een vangvergunning af te geven zodat de dieren uit Heukelum weggehaald konden worden en overgebracht naar bijvoorbeeld de Veluwe.



Dat betekent dat de vangplannen van de actiegroep van tafel zijn. Ze proberen nu alleen nog DNA van één van de dieren te bemachtigen om aan te tonen dat het geen echte wilde zwijnen zijn. ,,Ze proberen van alles, maar het is net zo realistisch als dat je het leven van een aangereden vos met mond-op-mondbeademing probeert te redden’’, aldus Koffeman.