File op A15 door botsing twee auto's

Klungelige inbreker maakt doodsmak in Tielse tuin

4 juli TIEL - Een nogal onhandige inbreker heeft een doodsmak gemaakt toen hij van een schutting viel bij een inbraak in de Meeslaan in Tiel. Dat blijkt uit beelden die dinsdagavond in Opsporing Verzocht zijn vertoond. Dezelfde criminelen hebben mogelijk een maand eerder geprobeerd de marktkoopman en zijn gezin te overvallen.