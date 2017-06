Jongen (13) vermist in Waal bij Tiel

Bekeerde overvaller Tiel zorgt voor dilemma

12:39 ARNHEM/ TIEL - Die diefstallen in een vakantiepark in Maurik, de gewapende overval bij cafetaria de Rode Haan in Tiel, het wapenbezit: ,,Ik heb het allemaal al toegegeven bij de politie’’, verzuchtte de 38-jarige Tielenaar donderdag voor de Arnhemse rechtbank. ,,Ik wilde schoon schip maken met mijn verleden. Waarom zou ik nog langer liegen?’’