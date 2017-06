Man (70) uit Tiel overleden bij frontale botsing tegen boom in Rumpt

In Waal verdronken jongen (13) vermoedelijk gevonden

22 juni TIEL - De 13-jarige jongen die donderdagmiddag verdween in de Waal bij Tiel, is rond 21.00 uur waarschijnlijk gevonden. Duikers en een dregteam van de politie hebben de rivier de hele avond afgezocht en die zoektocht had rond 21.00 uur resultaat, toen er een lichaam werd gevonden.