Marechaussee pakt man die nog twee jaar de cel in moet

In Doetinchem en Doesburg wordt flink gespijbeld, hoe is dat in jouw gemeente?

14:39 DOETINCHEM/ DOESBURG - Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2015-2016 ongeoorloofd afwezig was van school is in Doetinchem hoog. Van de 8.716 leerplichtigen spijbelden er in dat jaar 353. De stad in de Achterhoek staat daarmee op plek 28 van de landelijke lijst met 390 gemeenten.