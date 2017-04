Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester van Zaltbommel

Opspraak

Rehwinkel (52) is lid van de PvdA en woont in Amsterdam. Van 2004 tot 2009 was hij burgemeester van Naarden. Ook was hij vijf jaar lid van de Tweede Kamer. Van 2009 tot 2013 was Rehwinkel burgemeester van Groningen. Daar kreeg hij het zwaar te verduren om zijn optreden tijdens de Project X-rellen in Haren en de bestrijding van hoog water in 2012.