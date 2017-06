Politie bevestigt: drenkeling in Waal is 13-jarige jongen uit Tiel

'Als de Waal je meeneemt, is 5 minuten al te veel'

8:30 TIEL - In de Waal bij Tiel is donderdag uren gezocht naar een 13-jarige jongen die onder water raakte maar niet meer boven kwam. Rond 21.15 uur komt het gevreesde bericht: in de rivier is een lichaam gevonden, vermoedelijk van de 13-jarige jongen.