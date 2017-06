Politie: Culemborgse caravan is in brand gestoken

Boos en verbijsterd

De caravan was van Hans Kokke (65) en zijn vrouw Jolanda. Ze zouden donderdag naar Luxemburg gaan. Hun caravan stond ingepakt voor de deur stond aan de Bergeend. Ze hadden de caravan woensdag uit de stalling gehaald. Alle spullen, inclusief de vakantiekleding, lagen erin. Klaar voor vertrek donderdag.



Kokke is boos en verbijsterd over zoveel zinloze vernielzucht. ,,Inmiddels is het wel weer een beetje gezakt, maar ik was vannacht echt laaiend. Wie doet nou zoiets?” verzucht de Culemborger.



Het echtpaar werd gewaarschuwd door de buren. Met een brandblusser kon Kokke het vuur zelf bedwingen, maar de caravan is volgens hem vrijwel zeker total loss. ,,Hij is uit 2001 en wij hebben hem vier jaar geleden gekocht. Inmiddels heb ik er een boel aan opgeknapt en vernieuwd. Voor niks.”