Politie komt thuis aangifte opnemen

Video Jongeren verfraaien Tiel met fruitgraffiti

0:15 TIEL - A fruit a day keeps the flew away staat te lezen op de muurschildering, tussen de appels en de peren op het pand aan de Oliemolenwal in Tiel. ,,We zijn toch in Tiel’’, zegt Nazif Lopulissa. ,,En misschien leren de jongeren zo dat ze beter fruit kunnen eten dan het drinken van al die Red Bull.’’