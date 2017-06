Stoeptegeldief slaat twee keer toe in Culemborg

VIDEO Jeugdige Willie Wortels maken 3D-printer

13:25 OMMEREN - Willie Wortels Uitvinderij draait op volle toeren. Het technieklokaal van de basisschool De Meent in Ommeren, dat in oktober vorig jaar in gebruik werd genomen, is sinds kort een 3D-printer rijker. ,,Gemaakt door de kinderen van groep 6, 7 en 8’’, zei Gerrie Amperse niet zonder trots.