Tielsche Kermiskoek per post het land in

A15 weer vrij na eerder ongeval met gekanteld busje bij Ochten

13:04 OCHTEN - Een gekanteld busje heeft tot in de middag voor oponthoud gezorgd op de A15 bij Ochten. Verkeer in de richting Gorinchem kon vanaf ongeveer 11.10 uur niet over de rechterrijstrook omdat die was afgesloten voor bergingswerk.