Tim (16) uit Arkel overleden door choking challenge

Burens geld naar kunstgras, wegen en gemeentelijke spaarpot

14 juni MAURIK - In 2016 hield Buren geld over, ruim zes ton. Ook in de komende jaren wordt een positief resultaat verwacht. Geld om grote, leuke projecten aan te gaan is er in Buren nog niet, ,,maar", zo zegt wethouder Henk de Ronde, ,,de eindjes zijn eindelijk weer fatsoenlijk aan elkaar te knopen.’’