Tipgever noemt naam van klungelige inbreker die van hek dondert

TIEL - De recherche heeft 12 tips gekregen over de onhandige inbreker die in februari met een flinke klap neerkwam toen hij in Tiel over een schutting wilde klimmen. Twee tipgevers hebben namen genoemd van verdachten. De beelden werden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht.