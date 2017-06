Tweede sterfgeval 13-jarige leerling Lingecollege Tiel in één week tijd

De 13-jarige Jafar was pas kort in Nederland en zat sinds enkele maanden in de Internationale Schakelklas (ISK) van het Lingecollege. ,,Zodra we duidelijkheid hadden, zijn de protocollen en draaiboeken in werking gesteld. Het zorgteam is direct bijeengekomen’’, zegt Dirk van Oosteren, afdelingsleider ISK.



De medeleerlingen zijn vrijdagochtend naar school gekomen en opgevangen. ,,Cultureel is het gebruikelijk om – ook voor relatief onbekenden – om even langs de familie te gaan’’, zegt Van Oosteren. ,,Dat kon de familie niet aan. Daarom zijn vrijdag alleen de mentor en de twaalf kinderen uit zijn klas op bezoek gegaan. De andere kinderen begrepen dat wel.’’