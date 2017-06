Voorwaardelijke jeugddetentie voor twintiger na eerder misbruik zusjes

De slachtoffers stapten na negen jaar naar de politie om aangifte te doen. Ze hebben nog dagelijks last van wat ze als kleine meisjes is overkomen.

,,Hij is grenzen overgegaan die hij nooit had mogen overgaan”, aldus de rechtbank vandaag in haar vonnis. Ze hield er echter rekening mee dat de jongen destijds zelf ook nog jong was, thuis geslagen werd en inmiddels niet meer bij zijn familie over de vloer mag komen. Ook het contact met zijn geloofsgemeenschap is verbroken.