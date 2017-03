De Gelderlander nodigde hem net als andere lijsttrekkers uit om in Arnhem langs te komen. De mails werden niet beantwoord, de telefoon is nooit opgenomen. Een interviewverzoek aan Alexander Kops uit Nijmegen, de nummer 19 op de lijst, en de nummer 30, Elmar Vlottes uit Apeldoorn, werd rigoureus afgewezen. Geert voert het woord. Je hebt een eenmanspartij of niet. Als het kiezers niet bevalt dat we geen interviews geven, zullen ze wel niet op ons stemmen, zeiden de mannen.



Volgens deskundigen heeft Wilders gedacht dat er toch wel over hem gepraat zou worden. En lange tijd leek dat ook zo. Ik had eerder het idee dat hij een wetenschappelijk experiment aan het uitvoeren was. Is het mogelijk met zo min mogelijk cijfers en letters zoveel mogelijk zetels te behalen? Zijn tweets, zijn belangrijkste communicatiemiddel, werden korter en korter. Stop islam, schreef hij deze week. Nog een woord minder, dacht ik, en Wilders was aangekomen bij de kern van de zaak. Stop!



Twee weken voor de verkiezingen is Wilders erachter gekomen dat het niet gaat zoals hij wilde. De concurrenten praten niet over hem als hij er niet bij is. Ze mijden de letters PVV zorgvuldig. In de peilingen is Wilders aan het dalen geslagen. Dus gaat hij de straat op - pardon: het dierenasiel in. Zijn minimalistische experiment is mislukt.