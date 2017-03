Beste seizoensprestatie voor Kramer op 500 meter, Roest vierde

Wüst tweede achter Takagi na eerste dag WK allround

15:52 Ireen Wüst ligt na de eerste schaatsdag bij het WK allround in Hamar nog niet op een gouden koers. De vijfvoudig kampioene reed in het Vikingschip ook de tweede tijd op de 3000 meter. De wereldkampioene op deze afstand eindigde in 4.03,71. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië was sneller: 4.02,21.