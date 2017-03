De leukste weetjes over de WK shorttrack in Rotterdam

• Sjinkie Knegt dan de eerste shorttracker in dertig jaar worden die in eigen land de wereldtitel in het overallklassement pakt. In 1987 was de Canadees Michel Daignault de laaste die dat voor elkaar bokste.



• Knegt kan ook de eerste Nederlandse shorttracker worden die zich twee keer tot beste van de wereld in het klassement laat kronen. Hij deed dat al in 2015. Peter van der Velde was in 1988 de eerste Nederlandse wereldkampioen shorttrack.



• Han Tianyu komt als titelverdediger naar Rotterdam. De laatste man die de wereldtitel overall prolongeerde was Lee Ho-Suk in 2010.



• Charles Hamelin heeft zes WK-medailles. De meeste van alle schaatsers die nooit goud wonnen.



• China kan de mannen relayfinale voor de derde keer op rij winnen.