Dertien Nederlandse atleten naar EK indoor

Veel grote namen ontbreken in de Nederlandse ploeg. Dafne Schippers, Sifan Hassan en Churandy Martina slaan de EK over. Ook Eelco Sintnicolaas en Jamile Samuel gaan niet van start, net als meerkampster Anouk Vetter die met een lichte knieblessure kampt.



Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard en Tony van Diepen lopen in Belgrado de 400 meter, Thijmen Kupers gaat net als twee jaar geleden bij de EK indoor in Praag op jacht naar een medaille op de 800 meter. Richard Douma komt in actie op de 1500 meter.



Bij afwezigheid van Vetter is Nadine Broersen de enige Nederlandse meerkampster in Belgrado. Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor lopen de 400 meter, Sanne Verstegen de dubbele afstand en Maureen Koster komt uit op de 3000 meter. Nadine Visser en Sharona Bakker doen de 60 meter horden en Melissa Boekelman gaat kogelstoten.



De Europese indoorkampioenschappen vinden plaats van 3 tot en met 5 maart.