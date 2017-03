Dordrecht terug op internationale shorttrack kalender

Voor vijfde keer in historie Nederlands WK-podium

5 maart Voor de vijfde keer in de historie van het WK allround eindigden zondag in Hamar drie Nederlandse schaatsers in de top drie van het algemeen klassement. Sven Kramer won zijn negende wereldtitel, gevolgd door Patrick Roest en Jan Blokhuijsen. In 2000, 2001, 2003 en 2012 was het podium eveneens volledig Oranje gekleurd.