'Einde voor Team Victorie: Voelt als falen'

Olympisch kampioen Michel Mulder was de kopman van Team Victorie. In totaal reden er zeven mannen en drie vrouwen voor de ploeg. De Australische Desley Hill was de hoofdcoach.

Zoektocht naar sponsors

,,We zijn eigenlijk al te laat begonnen. In mei pas. Daarnaast is ook de sponsorwereld erg veranderd. Verder gingen de KNSB en de schaatsteams een tijd rollebollend over straat over onder meer de prijzenpot van de schaatsers. Dat heeft ons ook niet geholpen. Ook waren de prestaties niet om over naar huis te schrijven. De Nederlandse allroundtitel van Marije Joling was een lichtpuntje", verklaart Groenewold.