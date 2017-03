Elma de Vries eindwinnares KPN Cup, dagzege Schouten

Wüst vreesde dis­kwa­li­fi­ca­tie: Het zal toch niet waar zijn?

17:10 Ireen Wüst haalde vanmiddag in het Vikingschip in Hamar opgelucht adem toen ze van een NOS-verslaggever te horen kreeg, dat de jury had besloten om haar niet te diskwalificeren bij het WK allround. ,,Dat is fijn", verzuchtte de Brabantse schaatsster. ,,Maar ja, dan moet de organisatie ook maar strakkere armbandjes uitdelen."