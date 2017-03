Flitsende lichten, harde beats en springen voor Sjinkie

Flitsende lichten scheren over het witte ijs in een pikdonker Ahoy. 3500 kinderen uit heel Nederland schreeuwen de longen uit hun lijf terwijl ze met kleurige glowsticks in de lucht en op elkaars hoofd slaan op de beats van Afrojack. De stem van de speaker schalt door het stadion en maakt het publiek alvast warm. ,,Zijn jullie er klaar voor?’’ Er volgt luid gejuich en het WK shorttrack 2017 is begonnen.



Vanmiddag stonden alleen nog de zogenaamde heats op het programma. De shorttrackers probeerden zich te plaatsen voor de halve finale van de 1500 en de kwartfinale van de 500 meter. De beste twee of drie van iedere voorronde gaan door. Eremetaal en titels zijn nog niet te verdienen, maar het kampioenschap verspelen is absoluut mogelijk. Je niet plaatsten voor de finales op een individuele afstand betekend dat je de overallwereldtitel waarschijnlijk wel kunt vergeten.