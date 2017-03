Hoe zou de schaatssport eruit zien zonder Kramer en Wüst?

Om met dat laatste te beginnen. Dat klopt. In geen ander land is schaatsen zo populair als in Nederland. Maar die observatie kun je doortrekken. American Football wordt louter in Amerika goed bekeken, alleen in landen met bergketens zet men de tv aan voor skiën, en veldrijden is een Belgische sport. Toch dalen in die landen de kijkcijfers niet als er weer eens een landgenoot heerst. Het is hooguit voor ons buitenlanders een reden om het mondiale karakter van die sporten in twijfel te trekken. En om schaatsen erbij te betrekken; daar vallen in elk geval nog olympische medailles te winnen. Iets wat lang niet alle ‘regionale’ sporten kunnen zeggen.



Dus ja, schaatsen is hoofdzakelijk een Nederlandse sport. Maar dat kun je de sport zelf natuurlijk niet kwalijk nemen. Bovendien zijn er maar weinig sporten écht wereldwijd populair. Alleen voetbal wordt overal op de aardbol beoefend en gevolgd. Bij alle andere sporten zijn er landen, soms hele werelddelen aan te wijzen waar zich er nauwelijks iemand om bekommert.