In wollen trui en op vaste schaats jagen op baanrecord van Ard Schenk

Het baanrecord van Schenk staat op 2.04,4 en dateert al uit 1971. Aan Bart Vreugdenhil, Floris Root, Jeroen Janissen en Ronald Ligtenberg de taak om sneller te zijn dan één van Neerlands beste schaatsers ooit.



,,Begin dit jaar hadden we gezeur met kleding, toen hebben we één wedstrijd gereden in niet snelle pakken. Daarna dachten we, ‘je kan ook hard schaatsen in wollen trui’. Dus wilden we een wedstrijd in wollen trui rijden'', aldus Ligtenberg, tevens organisator van het evenement. ,,De mensen van de baancommissie Amsterdam kwamen met dat baanrecord, toen kwamen we op het idee van de Ard en Keessiebokaal.”



Het uitzoeken van een geschikte wollen trui blijkt nog geen gemakkelijke opgave, zo vertelt Ligtenberg. ,,Mijn moeder heeft ooit een mooie trui gebreid, maar die is veel te zwaar. Je wilt niet teveel wind vangen en hij ook niet te groot zijn. Iedereen is dat een beetje aan het uitzoeken.''



Voor de tweede editie denkt de organisatie groot. ,,Het is een droom van ons om het volgend jaar in het Olympisch Stadion te organiseren en dan als open inschrijving. Iedereen is heel enthousiast.''