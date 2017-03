Knegt blijft ook op 1000 meter volop in de race

Op de 1500 meter reed hij vanuit winnende positie naar de tweede plek in zijn heat vanwege een onhandige inhaalactie op een achterblijver, maar op de 500 meter liet hij het middagpubliek al een onvervalste ‘Sjinkie’ zien. Met een inhaalactie buitenom passeerde hij de Canadees Samuel Girard. ,,Tot nu toe gaat het mooi. Gewoon rustig blijven en je ding doen. Meer wordt er niet van me gevraagd", zei hij na zijn eerste twee ritten.



Dat was precies wat de wereldkampioen van 2015 deed op de 1000 meter. In de voorronde hield hij niemand minder dan Victor An van het lijf. En in zijn heat was hij veruit de snelste.



Bij de vrouwen plaatsten Suzanne Schulting en Rianne de Vries zich vandaag op de drie afstanden voor de kwart en halve finales van morgen.