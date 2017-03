Knegt maakt sterke indruk op eerste dag WK

Op de 1500 meter eindigde Knegt in zijn heat als tweede, achter de Amerikaan John Celski. De halve finales en finale zijn morgen. Knegt werd even later op de 500 meter in zijn eerste kwalificatieronde eerste, en ook in de heats kwam hij als eerste over de finish. De kwartfinales, halve finales en finale staan voor morgenop het programma.