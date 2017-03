Knegt met overmacht naar finale 1500 meter

Sablikova sluit 3 kilometer in stijl af

14:16 Ze was al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement, maar dat weerhield Martina Sablikova er vandaag in Stavanger niet van ook de laatste 3 kilometer van het seizoen te winnen. De Tsjechische schaatste naar 4.04,21 en dat was genoeg voor de 47ste wereldbekerzege uit haar carrière.