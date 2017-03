Kodaira opnieuw oppermachtig op 500 meter

Kodaira kent een droomseizoen. Na de Olympische Spelen van Sotsji reed ze een aantal jaren in Nederlandse dienst. Daar leerde ze vooral om in zichzelf te vertrouwen. Terug in Japan heeft ze dit seizoen haar slag geslagen. Vorige maand werd ze in het Koreaanse Gangneung wereldkampioene op de 500 meter. Ook werd ze wereldkampioene sprint.



De twee Nederlandse sprinters speelden net als gisteren geen rol van betekenis. Anice Das werd andermaal laatste, in 38,99, Floor van den Brandt werd opnieuw tiende, dit keer in 38,77. De 500 meter voor vrouwen is dit seizoen de enige afstand geweest waarop Nederland geen rol van betekenis speelde. Het gemis van Margot Boer (gestopt), Thijsje Oenema (langdurig ziek) en de niet in topvorm verkerende Jorien ter Mors deden zich voelen.