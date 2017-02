LIVE: Onklopbare Kodaira wint ook derde afstand

Startlijst 500 meter mannen

Dikgedrukt is de snelste tijd tot nu toe. Bekijk hier de stand en alle uitslagen.

Rit 1:

Aleksey Yesin (RUS)

Daniel Greig (AUS)



Rit 2:

Sebastian Klosinski (POL)

Yeong-Ho Kim (KOR)



Rit 3:

Joel Dufter (DUI)

Mikhail Kazelin (RUS)



Rit 4:

Piotr Michalski (POL)

Mirko Giacomo Nenzi (ITA)



Rit 5:

Shunsuke Nakamura (JAP)

Artur Nogal (POL)



Rit 6:

Tae-Yun Kim (KOR)

An Liu (CHN)



Rit 7:

Ryohei Haga (JAP)

Espen Aa. Hvammen (NOR)



Rit 8:

David Bosa (ITA)

Tsubasa Hasegawa (JAP)



Rit 9:

Ruslan Moerashov (RUS)

Jonathan Garcia (USA)



Rit 10:

Vincent De Haître (CAN)

Roman Krech (KAZ)



Rit 11:

Ronald Mulder (NED)

Mika Poutala (FIN)



Rit 12:

Kjeld Nuis (NED)

Mitchell Whitmore (USA)



Rit 13:

Nico Ihle (DUI)

Laurent Dubreuil (CAN)



Rit 14:

Kai Verbij (NED)

Håvard H. Lorentzen (NOR)